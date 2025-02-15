Sivasspor: Mağlubiyeti Hak Etmedik - Son Dakika
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Sivasspor: Mağlubiyeti Hak Etmedik

Sivasspor: Mağlubiyeti Hak Etmedik

Ömer Erdoğan, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldukları maç sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

15.02.2025 16:44
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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor 23 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 29'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Erdoğan, "Son dakika golüyle mağlup olmak üzücü. Maç iyi başladık ve öne geçtik. İlk yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Kendi hatamızla savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası özellikle uyarmamıza rağmen yaptığımız basit bir hata kalemizde golle sonuçlandı. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı Gaziantep zaman zaman daha fazla topa sahip oldu. Zaman zaman biz olduk. Gol yemeden önce direğe çarpan topumuz gol olsa bir buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Açıkçası biz buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Daha önce Eyüp maçında yediğimiz son dakika golü, bugün de yediğimiz son dakika golüyle mağlup olduk ve ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz, mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün bana göre hakemler tek taraflı maç yönetti"

Maçın hakemine de tepki gösteren Ömer Erdoğan, "Bugün bana göre hakemler tek taraflı maç yönetti. Bütün kararları aleyhimize verdi. Özellikle ilk yarıda Manaj'ın pozisyonunda kafa ile temas olan pozisyonda kırmızı vermemesi düşündürücü. Yediğimiz 2. gol öncesi bize olan faulü vermeyip devamında rakibe faul vermesi ve atılan frikikte ofsaytı da vermesi sonrası golü yememiz bizim için ağır karar oldu. Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli bir Konya maçı var. İçeride Konya'yı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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