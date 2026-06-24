Sivasspor Mali Krizde: 10 Gün Süre Tanındı - Son Dakika
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Sivasspor Mali Krizde: 10 Gün Süre Tanındı

Sivasspor Mali Krizde: 10 Gün Süre Tanındı
24.06.2026 12:43
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Sivasspor Divan Üyesi Ali İzgi, kulübün acil ödemeleri yapmaması durumunda büyük krizlerin yaşanacağını belirtti.

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Ali İzgi, kulübün ciddi bir zaman ve mali krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, "10 gün içinde ödeme yapılmazsa çok daha büyük sorunlar yaşanır, aksi halde duvara toslayacağız" uyarısında bulundu.

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Ali İzgi, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzgi, hem kulübün geldiği noktadan hem de çözüm üretilememesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce çok üzgünüm. Sivasspor'un bu hale gelmesinden ve bir aylık süreçte tüm çabalara rağmen sonuca ulaşılamamasından dolayı üzgünüm. Artık konuşacak zaman geçti" dedi.

Kulübün ciddi bir zaman baskısı altında olduğunu vurgulayan İzgi, "Birincisi Sivasspor'un bu hale gelmesinden üzgünüm. İkincisi 1 aylık bir zaman zarfında onca emeğe çabaya rağmen sonuca ulaştıramadığımız için çok üzgünüm. Konuşacak bir şey yok aslında konuşacak zaman geçti. Artık konuşma zamanını bitirmiş olmamız lazım. Önümüzdeki takvim tamamen daraldı. 26 Haziran'da takımın toplanması lazım, Temmuz'da kampa gitmesi lazım ama henüz ortada yönetim yok, teknik heyet yok ve böyle giderse elimizde futbolcu da kalmayacak" dedi.

"Duvara toslayacağız"

Mali tabloya da dikkat çeken İzgi, geçen sezonla ilgili futbolculara verilen çeklerin ödenmediğini belirterek, "Geçen yıl oynanan oyunun karşılığı futbolculara kesilen çekler var, o çekler geçtiğimiz hafta itibariyle ödenmesi gerekiyordu ve ödenmedi. Bu çeklerin hukuki bir süreci var ve bu da 10 günlük bir süreç. Eğer bu süre zarfında da ödenmezse çeki alan futbolcuların tek taraflı fesih hakkı var ki, bu şu demek oluyor, biz 10 gün içerisinde neticeye ulaştıramazsak 10 gün sonra bir yönetim bulsak bile gelen yönetim bir kulüp bulamayabilir. Artık konuşma devrimini bitirmemiz lazım. Biran önce bir şey yapacaksak yapmamız lazım. Eğer yapmayacaksak bir cenaze var ortada o cenazeyi ya kaldıracağız yada kurt, kuş yiyecek bunun başka izahı yok. Önümüzdeki hafta itibariyle seri çekler devam ediyor. Biran önce çekleri ödeyip takım oluşturup, gelecek sezona hazırlanmamız lazım. Aksi takdirde dediğim gibi duvara toslayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çekleri ödeyemedik"

Takımın yıldız futbolcusu Rey Manaj üzerinden yapılan paylaşımlara da değinen İzgi, "Transfer noktasında şuan itibariyle FIFA'da olan dosyalarımız var. Hali hazırdaki oyuncularımızın biten sözleşmeleri var. Uzaması gereken de var. Bunları halletmeden zaten transfer söz konusu olamaz. Bütün bunlara rağmen genel kurula 1 gün kala kongreyi provoke edecek söylemler, eylemler ve paylaşımlar yapılıyor. Bunların başında da Rey Manaj gibi yıldız bir futbolcumuz var, bu kullanılıyor. 'Rey Manaj 30 Haziran itibariyle boşa düştü' deniliyor. Bu haber 21 Haziran'da yapılıyor. 21 Haziran'da karşılıklı bir fesih yapılmış olsa 30 Haziran tarihi yazılabilir mi? Eğer buna inanılıyorsa Sivasspor adına kim imza atmış o da yazılsın ve bizde bilelim. Şuan itibariyle Manaj ile böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Manaj, Sivasspor'un 3 yıl daha sözleşmeli oyuncusu, Manaj profesyonel bir oyuncu, Sivasspor da profesyonel bir kulüp. Manaj'a geçen yıl oynadığı maçların karşılığında 20 Haziran itibariyle kesilen 300 bin euroluk bir çek var. 17 Temmuz itibariyle de 365 milyon euroluk bir çek daha var. 20 Haziran'daki çekin tarihi ödeyemedik. 10 gün içerisinde bunu ödeyemezsek Manaj tek taraflı fesih hakkı tercih edebilir ve ona bu hak doğar" dedi.

"Kurumsal yapı henüz ayakta"

Son olarak kulübün kurumsal yapısının hala ayakta olduğunu söyleyen İzgi, "Sivasspor divanda kalmış olabilir, yönetim olmamış olabilir ama Sivasspor profesyonel bir kulüp. Kurumsal bir yapısı var ve bu kurumsal yapı da ayakta. Henüz ayakta. Artık konuşma zamanını bitirdik, biran önce bu cenazeyi ya kaldıracağız ya kaldıracağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Mali Krizde: 10 Gün Süre Tanındı - Son Dakika

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