Sivasspor, Mijo Caktas'ı transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Mijo Caktas'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Caktas, kariyerinde 371 maça çıkarken 134 gol kaydetti.

07.02.2024 21:05  Güncelleme: 21:10
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- Mijo Caktas, resmen Sivasspor'da

SİVAS - Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Mijo Caktas, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Caktas kimdir?

8 Mayıs 1992'de Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen Mijo Caktas, futbola Dugopolje alt yapısında başladı. Ardından Hajduk Split, Rubin Kazan ve Damac FC formasını giyen sporcu son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyiyordu. Kariyerinde 371 maça çıkan sporcu 134 kez gol sevinci yaşarken 40 da asist yaptı.

Sivasspor, Mijo Caktas\'ı transfer etti
Kaynak: AA

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