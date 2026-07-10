Sivasspor, Murat Paluli ile Sözleşme Uzattı

Sivasspor, tecrübeli futbolcusu Murat Paluli'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, son dört sezondur takımın formasını giyen Murat Paluli ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya yeni sözleşmesinin hem kendisi hem de Sivasspor için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, kırmızı-beyazlı forma altında sağlıklı, başarılı ve zaferlerle dolu bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunuldu. - SİVAS