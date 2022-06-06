Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti

06.06.2022 17:04

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ahmet Oğuz ile yolların ayrılmasının ardından boşalan sağ bek mevkisine Murat Paluli'yi transfer ettiklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ilk transferinin hayırlı olmasını dileyen Otyakmaz, "Murat Paluli'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, ülkemizi temsil edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir mevki." dedi.

Otyakmaz, Paluli'nin takıma çok önemli katkılarının olacağına inandığını ifade etti.

Murat Paluli ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sunmak istediğini dile getiren Murat Paluli, "Sivasspor camiası olarak Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Murat Paluli, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir'de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor ve Göztepe takımlarının formalarını giydi.

Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti
Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Murat Paluli, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Murat Paluli'yi transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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