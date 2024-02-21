Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21.02.2024 16:33
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç ile şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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