Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i kadrosuna kattı. Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Queensy Menig, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Daha önce Partizan'da forma giyen Menig, kariyerinde 69 gol kaydetti ve 5 kez Hollanda milli takımında forma giydi.

09.02.2024 18:41  Güncelleme: 19:20
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- Queensy Menig, Sivasspor'a imzayı attı

SİVAS - Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Ajax altyapında başlayan Queensy Menig, kariyerinde PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente ve Partizan takımlarında forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan 28 yaşındaki sporcu, 69 kez gol sevinci yaşadı ve 42 asist yaptı. Menig, çeşitli kategorilerde 5 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Sivasspor, Queensy Menig\'i transfer etti
Kaynak: AA

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