Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik uygulamalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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