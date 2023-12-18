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Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım İstanbul'a giderek kampa girecek. Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de karşılaşacak.

Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı
18.12.2023 - 10:02,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA
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