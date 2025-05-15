Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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