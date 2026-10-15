Sivasspor, Sarıyer maçı hazırlığını İsmet Taşdemir yönetiminde yağmur altında yaptı

Sivasspor, Sarıyer maçı hazırlığını İsmet Taşdemir yönetiminde yağmur altında yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu 11. haftasında sahasında Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı; karşılaşma 17 Ekim 2026'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında sahasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Sivasspor ile Sarıyer arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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