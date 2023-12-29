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Sivasspor, Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması için davet etti - Son Dakika
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Sivasspor, Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması için davet etti

Sivasspor, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi üzerine karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu. Sivasspor Kulübü, Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin Sivas'a yakışacağını belirtti ve tüm futbolseverleri beklediklerini ifade etti.

Sivasspor, Süper Kupa maçının Sivas\'ta oynanması için davet etti
29.12.2023 - 22:24,
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Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi ardından karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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