Sivasspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı - Son Dakika
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Sivasspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Sivasspor, Süper Lig\'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sezon ilk kez 6 maç üst üste kaybetmeyen Sivasspor, 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.

03.03.2024 12:19
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Sivasspor, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Yiğidolar, bu sezon ilk kez ligde 6 maç üst üste kaybetmedi.

Süper Lig'de son mağlubiyetini 22. haftada Antalyaspor deplasmanında alan Sivasspor bu maçın ardından Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'u mağlup etti. Sivas ekibi; MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 34 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

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