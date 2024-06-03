Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti. Çelik, sosyal medya hesabından fotoğraf karesi paylaşarak, Bursaspor'la ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Başkan Enes Çelik'i ziyaret etti. Çelik de bu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Enes Çelik, şunları söyledi:

"Kıymetli hocamız Sn.Bülent Uygun hayırlı olsun ziyaretimize geldi. Türk futbolu ve Bursaspor'umuzla ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum." - BURSA