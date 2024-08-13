Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz üst sıralar - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz üst sıralar

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz üst sıralar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın ana felsefesinin kazanmak olduğunu ve üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçından memnun olduklarını ve iyi oynadıklarını belirtti. Ayrıca, yeni transfer Keita Balde'nin takıma güç katacağını ve taraftarları mutlu edeceğini ifade etti. Sivasspor, Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

13.08.2024 13:29
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ana felsefelerinin kazanmak olduğunu ve ligin üst sıralarını hedeflediklerini söyledi.

Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

Ligin ilk maçında Trabzonspor'a karşı ortaya konan oyundan mutlu olduğunu belirten Uygun, "Kadro yapısı oturmuş, hazırlıklarına bizden 15-20 gün önce başlamış, iyi bir takıma karşı kendi evimizde pozisyonlar bulduk. Berabere bitti ama iyi oynadığımızı düşünüyoruz, mutluyuz." dedi.

Uygun, ligin 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Ezeli dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta oynamadı, onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Sivasspor'un ana felsefesi, oyun anlayışı, oyun sistemi ve mücadelesi, her zaman kazanmaya odaklanmış, taraftarını mutlu eden ve hep yukarılara oynamak için mücadele veren bir takım olmak." diye konuştu.

"Birlikten doğacak güç çok önemli"

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi golcü oyuncu Keita Balde hakkında da değerlendirmede bulunan Uygun, şunları kaydetti:

"10-15 gündür bu transfer ile Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu, isteyen çok takım vardı. Yöneticimiz Burak Özçoban ile iyi bir strateji izleyerek istediğimiz fiyata böyle bir oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bize güç katıyor, taraftarımızı mutlu ediyor. Trabzonspor maçında 14 bin taraftarımız geldi, hayalim stadyumu tamamen doldurmak. Sonrasında milli maçları buraya almak. Her maçta onların sevgisini ve desteğini almak istiyoruz. Birlikten doğacak güç çok önemli. 20 yıldır birleşmeyen taraftarlar grubunu da birleştirmenin gururunu yaşıyorum."

Uygun, transfer çalışmalarının devam ettiğini, eksik bölgeleri tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Antrenman

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz üst sıralar - Son Dakika

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