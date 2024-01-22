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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmaları hakkında konuştu - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmaları hakkında konuştu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygun, biraz sabır ve desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, en az 6-7 transferi 1 hafta ya da 10 gün içinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile eşleştikleri de açıklandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmaları hakkında konuştu
22.01.2024 - 17:21,
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Biraz sabır, biraz desteğe ihtiyaç var. Ama ondan sonrası süreçte inşallah tüm hepsini 1 hafta ya da 10 gün içerisinde en az 6-7 transferi indirebilmenin başarısını göstermek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, açıklamalarda bulundu. Berabere kaldıkları Gaziantep FK maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Ligimizin, özellikle ülkemizin iklim şartlarının en yoğun olduğu Ocak ve Şubat aylarında Türkiye Ziraat Kupası'yla birlikte 2 ay içerisinde hemen hemen 3 günde bir maç oynayarak bir süreci yönetmek zorundayız. Sakatlıkların da çok had safhada olduğu, transfer döneminin çok az olduğu, ara kamp döneminin olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunlar da bütün takımlar için çok zor şartlar. Zaten hemen hemen bütün takımların yaşadığı imkansızlıklarla beraber işlerinde bizim hocalar olarak elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama baktığımızda sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Belki de tarihinde bu kadar arka arkaya yoğun maçlar oynamamışlardı. Hepsi elinden geldiği sürece oynadıkları oyunla, gösterdikleri mücadeleye teşekkürü hak ediyorlar. Antep'i yenmek istiyorduk. Onların zaaflarından yararlanarak goller bulmak istedik. Nitekim bulduk, sonrasında istemediğimiz golleri yiyerek maçtan beraberlikle ayrıldık. Şimdi de önümüze Antalya gibi bir futbol şehrinin iyi bir takımına karşı burada -10'dan artı 20 dereceye gideceğimiz bir süreci yaşayacağız. Malum Sivas'a karlarımız yağdı. Güzel günlere doğru gidiyoruz" dedi.

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor ile eşleşmelerini değerlendiren Uygun, "Konyaspor da bu sezon bizim gibi süreci biraz sıkıntılı yaşıyor. Bizim kendi evimizde oynamanın avantajı var. Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Onun mücadelesini vereceğiz. Çok zevkli, çekişmeli, güzel bir maç bizi bekliyor. Konyalıları ağırlamaktan onur duyarız, şeref duyarız. İnşallah futbol adına güzel, keyifli, zevkli bir maç olur. İnşallah turu da geçerek taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

"Transferde biraz sabır"

Transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya ise Uygun, "Şimdi şöyle bir durum var. Transfer yapmak kolay olmuyor. Anlaşıyorsunuz bir futbolcuyla, uçak biletini alıyorsunuz. Tam uçağa binecek. Futbolcu yan çiziyor. Ben diyor o kadar gelmek istemiyorum diyor. Her şeyi bahaneleri üretiyor. En zor iştir devre arasında transfer yapmak ve bundan dolayı da zaten süreci o yüzden de alternatifli yürütüyoruz ama Afrika Kupası da olunca da Afrika'da Kupasında birçok futbolcu var gelebilme ihtimali olan. Bize sunulan birçok futbolcu kendi takımlarından gönderilmek isteyen, onlara yaramayan futbolcular var. Siz onun yaramayan pozisyonu alarak kendi takımınıza zarar verirsiniz. O yüzden de doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Biraz sabır, biraz desteğe ihtiyaç var. Ama ondan sonrası süreçte inşallah tüm hepsini 1 hafta ya da 10 gün içerisinde en az 6-7 transferi indirebilmenin başarısını göstermek istiyoruz" yanıtını verdi.

Soğuk havada idman

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Antrenman esnasında hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olacak ölçüldü. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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