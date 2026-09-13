Sivasspor, TFF 1. Lig'de evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor, TFF 1. Lig'de evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı

Sivasspor, TFF 1. Lig\'de evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Ekenler Beton Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü 14'üncü dakikada Ethemi, Muğlaspor'un golünü ise 33'üncü dakikada Ahmet Engin attı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

EKENLER BETON SİVASSPOR: Arda, Murat, Appindangoye, Mert (Dk.67 Okan), Uğur, Amilton, Mohammed (Dk.46 Cihat), Charisis (Dk.86 Oğuzhan), Burak (Dk.56 Salih), Ethemi (Dk.67 Ceesay), Manaj

MUĞLASPOR: Ekrem, Ahmet (Dk.83 Orhan), Del Pino, Yiğit, Oğuzhan, Diarra (Dk.46 Osundina), Çalhaka, Buluthan (Dk.Ali Kaan), Poyraz Efe, Avramowski (Dk.83 Ertuğrul İdris), Yasin (Dk.67 Sissoko)

GOLLER: Dk.14 Ethemi(Sivasspor) - Dk.33 Ahmet Engin (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Manaj (Sivasspor)- Orhan (Muğlaspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Ekenler Beton Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Muğlaspor atağında Avramowski'nin ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada ceza alanında Amilton'un pasıyla topla buluşan Ethemi, öne çıkan kaleciden kurtulduktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

33'üncü dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inen Oğuzhan, Burak'tan sıyrılarak arka direğe ortaladı. Topu iyi takip eden Ahmet sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62'nci dakikada soldan Uğur'un pasında Salih ceza alanı dışından şutunu çekti, kaleci Ekrem topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Amilton sağdan ortaladı, arka tarafa seken topa Ceesay sol ayağı ile sert vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Engin, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, TFF 1. Lig'de evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
19:03
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 20:42:05. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, TFF 1. Lig'de evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement