Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonun ilk hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS