Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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SİVASSPOR, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek. Trabzonspor ile Sivasspor pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşacak.