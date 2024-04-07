Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 1-0 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından 3 gün izin yapan Sivasspor, gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yenileme çalışmasıyla başladı. Antrenman pas çalışmaları ile sona erdi.
Hastalığı geçen Caner Osmanpaşa da kırmızı-beyazlı takımla birlikte çalıştı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar sahaya girerek coşkuyu doyasıya yaşadı.
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
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