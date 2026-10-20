Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanı hazırlığına pas ve taktikle başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanı hazırlığına pas ve taktikle başladı

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Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanı hazırlığına pas ve taktikle başladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışma yapıldı; maç 24 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
İsmet TaşdemirCumartesiSivassporÜmraniyeTrendyolSporSon Dakika

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