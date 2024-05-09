Sivasspor'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Sivasspor'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Sivasspor\'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Otyakmaz, mesajında kulübün köklü tarihini ve Türk futboluna katkılarını vurgulayarak, gelecek yıllarda da hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. Otyakmaz, kulübün kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, taraftarlara sevgi ve saygılarını sundu.

09.05.2024 15:36
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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sivasspor, 57. yaşını kutluyor. Bu kapsamda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da bir mesaj yayımladı.

Başkan Otyakmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sivasspor'umuzun kuruluşunun 57. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. Bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. Kulübünüzün başarıları, yalnızca Sivas'ın değil, Türkiye'nin de futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur.

2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Gelecek yıllarda da Sivasspor olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye ve şehrimizin adını en üst seviyelerde gururla temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, camiamızda görev yapmış; kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla kulübümüzün yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sivasspor camiasının 57. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve başarı dolu yıllar dilerim." - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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