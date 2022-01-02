Üye Girişi
Sivasspor'un en istikrarlısı Max Gradel - Son Dakika

Sivasspor'un en istikrarlısı Max Gradel

02.01.2022 12:46
Sivasspor'un en istikrarlısı Max Gradel

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 19 maçta 1548 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, kırmızı-beyazlıların en istikrarlı oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 19 maçta 1548 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, kırmızı-beyazlıların en istikrarlı oyuncusu oldu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.

Ligin 19 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Sivasspor, 26 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 20 gol gördü.

Sivasspor iç sahada 15 puan topladı

Özellikle iç sahadaki maçlarda başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, evinde çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdırdı.

Sivas temsilcisi, deplasmanda çıktığı 9 maçtan ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor, ligde maç başı 1,3 puan ortalamasıyla oynadı.

En golcüsü Mustapha Yatabare

Sivasspor'da, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 26 gole Fransız forvet Mustapha Yatabare 7 golle katkı sağladı.

Yatabare, Gaziantep, Altay, Atakaş Hatayspor (3) ve Kasımpaşa (2) maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Sivas temsilcisinde savunma oyuncusu Dimitrios Goutas 4, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode ve gole dönük orta saha oyuncusu Pedro Henrique 3'er golle takımına katkı sağladı.

Orta saha oyuncuları Faycal Fajr ve Max Gradel'in 2'şer kez rakip fileleri havalandırdığı Sivasspor'da, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Max Gradel 19 maçta 1548 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

Ligde 17 maçta 1530 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ve 17 maçta 1440 dakika forma giyen defans futbolcusu Uğur Çiftçi, en fazla süre alan oyuncular arasında yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Faycal Fajr 16 maçta 1421 ve savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa 15 maçta 1343 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncuları oldu.

Sivasspor'un en hırçını Uğur Çiftçi

Kırmızı-beyazlı takımda iki kez kırmızı ve bir kez sarı kart gören savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.

Bu oyuncuyu bir kırmızı, 4 sarı kartla Pedro Henrique ve 1 kırmızı kartla Kayode takip etti.

Sivasspor'da Mustapha Yatabare 5, Ahmet Oğuz 4, Isaac Cofie 3, Max Gradel, Faycal Fajr, Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin ve Dimitrios Goutas 2'şer kez, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Azubuke ve Ziya Erdal 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un en istikrarlısı Max Gradel - Son Dakika Spor


Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük kavuşma için şartlar çok uygun Fenerbahçe çareyi yerli hocada buldu! Büyük kavuşma için şartlar çok uygun         
12:46
Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor         
12:40
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı         
10:42
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
12:40 Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor
12:25 Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü
12:09 İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı
12:06 "İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap
11:55 Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı
11:46 Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu
11:30 İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 12:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un en istikrarlısı Max Gradel - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement