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Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı - Son Dakika

Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı

29.12.2021 12:33
Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 26 puanla 12. sırada bitiren DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 26 puanla 12. sırada bitiren DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 10 lig maçının 3'ünden galibiyetle 6'sından beraberlikle ve 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde Karagümrük, Hatayspor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Yiğidolar, sahasında sadece Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Deplasmanda 11 puan topladı

Sahasında 3 galibiyet 6 beraberlikle 15 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 9 maçın 3'ünden galibiyetle, 2'sinden beraberlikle ve 4'ünden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 11 puan toplayabildi. Deplasmanda Yiğidolar, 19 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde de 12 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 10 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor - Konyaspor: 0-1

Sivasspor - Göztepe: 2-2

Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 4-0

Sivasspor - Antalyaspor: 2-2

Sivasspor - Adana Demirspor: 1-1

Sivasspor - Giresunspor: 0-0

Sivasspor - Hatayspor: 4-0

Sivasspor - Galatasaray: 1-0

Sivasspor - Çaykur Rizespor: 1-1 - SİVAS

Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı
Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı

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Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı - Son Dakika Spor


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