Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 75 Emre Gökay), Avramovski, Kimpioka (Dk 46 Badji), Bekir Turaç Böke (Dk. 90+2 Yılmaz Cin)
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (79 Ozan Sol), Muhammet Mert (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Fethi Özer (Dk. 79 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 72 Camara), Regattin, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Dembele
Goller: Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Paluli, Dk. 46 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 24 Anziani, Dk. 90+2 Traore (SMS Grup Sarıyer)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'un Zaferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?