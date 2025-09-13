Sivasspor'un Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor'un Zaferi

13.09.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0 yenerek galip geldi.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 75 Emre Gökay), Avramovski, Kimpioka (Dk 46 Badji), Bekir Turaç Böke (Dk. 90+2 Yılmaz Cin)

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (79 Ozan Sol), Muhammet Mert (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Fethi Özer (Dk. 79 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 72 Camara), Regattin, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Dembele

Goller: Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Paluli, Dk. 46 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 24 Anziani, Dk. 90+2 Traore (SMS Grup Sarıyer)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Sivasspor, Trendyol, 3-sayfa, Sarıyer, Futbol, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.