Sivasspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

(ANKARA)- Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13: 30'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.
Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
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