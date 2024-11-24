Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

18 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

13.30'da başlaması gereken karşılaşmada ilk düdük yoğun kar yağışı nedeniyle 13.48'de çaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, saha zeminini kaplayan karın temizlenmesini isterken, bu işlemin tamamlanması ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından maç başladı. Kar yağışı, maç boyunca da etkisini sürdürdü.

1'ER PUANA RAZI OLDULAR

Yoğun kar yağışı altında oyuncuların futbol oynamakta zorlandığı karşılaşmada her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Zorlu geçen 90 dakikada boyunca gol ses çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

HAKAN KELEŞ İLK MAÇINDA PUAN ALDI

Bu sonucun ardından Sivasspor, 18 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa da aldığı 1 puanını ardından puanını 15 yaptı. Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.