Sivasspor, yarın 24 puanlı Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Bodrum FK'yi ağırlayacak. Ev sahibi Sivas temsilcisi 13 puanla 18. sırada, konuk Bodrum FK ise 24 puanla 7. sırada; Sivasspor'da Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavileri sürüyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem İbrahim Güner yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Bodrum FK karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor.
Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 15 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bodrum FK ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 24 puanla 7. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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