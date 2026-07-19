Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
19.07.2026 19:44
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Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve geçiş oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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