Sivasspor, yerli ve yabancı oyuncularla takviye yapacak - Son Dakika
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Sivasspor, yerli ve yabancı oyuncularla takviye yapacak

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, takımın kadrosunu yerli ve yabancı oyuncularla takviye etmeyi planladıklarını açıkladı. Uygun, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, mevcut kadroyla ön hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını ve Erzurum kampında 3-4 yabancı ve 3-4 Türk oyuncuyla takviye yapacaklarını belirtti. Transfer sezonunun zor olduğunu vurgulayan Uygun, kulübün ekonomik durumunu gözeterek transfer görüşmelerini sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, takımın önemli ismi Rey Manaj'ın geleceğinin transferden gelecek paraya bağlı olduğunu söyledi.

12.07.2024 11:45
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, kadroyu yerli ve yabancı oyuncularla takviye etmeyi planladıklarını söyledi.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'taki 1. etap kampının sorunsuz geçmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti

Takıma Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Bekir Turaç Böke'nin yeni katıldığını anımsatan Uygun, bu futbolcuların adaptasyon sürecini güzel bir şekilde atlattığını aktardı.

Uygun, mevcut kadroyla ön hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek, "Takımımızdan ayrılan 17 arkadaşımız oldu. Bundan sonraki süreç içerisinde transfer komitemiz oyuncuları izliyor. Erzurum kampında 3-4'ü yabancı, 3-4'ü de Türk olmak üzere takviye yapmaya çalışacağız." dedi.

Erzurum kampında 5 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını söyleyen Uygun, "Eksiklerimizi görüp, ondan sonra eksik bölgelerimize transfer yaparak yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Futbolculara hakkından fazlasını vermek istemiyoruz"

Transfer sezonlarının çok zor olduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Çünkü ekonomik anlamda ülke değiştirecek futbolcu biraz daha fazla istiyor. Biz hiçbir futbolcuya değerinden fazla ödeme yapma taraftarı değiliz. Türkiye'de borçsuz bir kulüp olarak, 22 seneden beri Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu bunu muhteşem bir şekilde yaptı. Dolayısıyla kulübün her kuruşunun değerli olduğu bir ortamda transferi de hatasız bitirmeye çalışıyorlar. Diğerleri gibi çok büyük maddi destek almadan, eldeki kadroyla defalarca Avrupa kupalarına katılan, 1 kere Şampiyonlar Ligi'ne giden, Türkiye Kupası'nı kazanan doğru yönetim anlayışından bahsediyoruz. O yüzden de transfer görüşmeleri zor geçiyor. Çünkü biz hakkından fazlasını vermek istemiyoruz. Aynı futbolcuyu 8-10 menajer çeşitli fiyatlarla sunuyor. Sonra o menajerden almazsanız, futbolcuyu arayarak onu ayartıyor. Olan transferi bozabiliyor. Böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz."

"Transfer politikamız Rey Manaj'a bağlı"

Uygun, takımın önemli ismi Rey Menaj'ın geleceğine ilişkin soru üzerine, futbolcunun transferinden gelecek paranın, kulübün transfer bütçesini belirleyeceğini söyledi.

Rey Manaj'ın çok önemli ve kaliteli bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Uygun, "Eğer satılmazsa, çok özellikli bir santraforu tekrar transfer etmiş oluyoruz. O yüzden transfer politikamız biraz ona da bağlı. Ancak biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Uygun, "Kısa süre içerisinde en azından alternatif santrafor, 2 kenar, 8 numara ve defans transferini tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun ayrıca, taraftarların, makul fiyatlardan satışa sunulan kombinelere ilgi göstermesini istedi.

Antrenman

Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının son gününde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, kondisyon ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, yerli ve yabancı oyuncularla takviye yapacak - Son Dakika

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