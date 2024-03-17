Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın AFC Dünya Kupası elemeleri ikinci tur maçında 26 Mart Salı günü Hong Kong ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Tebrikler Azizbek Turgunboev." ifadelerine yer verildi.
Kulüpte daha önce de savunma oyuncusu Aaron Appindangoye Gabon, golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk milli takımları kadrosunda yer alırken, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın da Türkiye Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.
Sivasspor'un bir diğer genç oyuncusu Erdem Güleç de 17 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.
Son Dakika › Spor › Sivassporlu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Strandberg, Dele-Bashiru ve Rivas'ın attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?