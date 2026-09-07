Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi - Son Dakika
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Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi

Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
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Ajax-PSV maçında Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a yaptığı sert faul büyük tepki çekti. İlk anda Bouwman'da kırık olmasından endişe edilirken, hastanede yapılan kontrollerde akciğerinde ve boynunda ezilme meydana geldiği belirlendi. Van Bommel'in yalnızca sarı kart gördüğü pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de tartışmaları beraberinde getirdi. Bouwman'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. ESPN Hollanda'da da pozisyon için yapılan değerlendirmelerde müdahalenin sertliği eleştirildi.

Hollanda futbolunda Ajax ile PSV arasında oynanan karşılaşmadaki sert faul maçın önüne geçti. PSV forması giyen Ruben van Bommel, Ajaxlı Aaron Bouwman'a çok sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından yerde kalan Bouwman'ın yaşadığı sakatlığın ciddi olabileceğinden endişe edildi.

İLK ENDİŞE KIRIKTI

Sert darbenin ardından Bouwman'da kırık olabileceğinden şüphelenildi. Ajaxlı futbolcu daha ayrıntılı kontroller için hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kırık olmadığı ancak darbenin Bouwman'ın vücudunda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

AKCİĞERİNDE VE BOYNUNDA EZİLME

Hastanedeki kontroller sonucunda Bouwman'ın akciğerinde ve boynunda ezilme meydana geldiği belirlendi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle genç futbolcunun yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği ve eylül ayını kapattığı ifade edildi.

VAN BOMMEL'E SADECE SARI KART

Pozisyonun en fazla tartışılan noktalarından biri ise hakem kararı oldu. Bouwman'ı haftalarca sahalardan uzak bırakacak müdahalenin ardından Ruben van Bommel sarı kartla cezalandırıldı.

Daha da dikkat çekici olan ise VAR'ın pozisyona müdahale etmemesi oldu. Hollanda'da maçın ardından pozisyonun sertliği üzerinden hakem ve VAR kararına yönelik eleştiriler yapıldı. ESPN Hollanda'nın güncel içeriklerinde de analistlerin Van Bommel'in müdahalesine sert tepki gösterdiği görülüyor.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bouwman'ın tedavi sürecinin ardından yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylece Ajaxlı futbolcu, Van Bommel'in sert müdahalesinin ardından eylül ayında takımını yalnız bırakacak.

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Son Dakika Spor Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi - Son Dakika

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