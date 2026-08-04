Skriniar'dan Ake'ye Övgü - Son Dakika
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Skriniar'dan Ake'ye Övgü

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Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, partneri Ake'nin performansını övgüyle değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, savunmadaki yeni partneri Nathan Ake ile ilgili, "Ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana çok iyi hissettiriyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Sturm Graz maçına dair genel değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Skriniar, "Öncelikle bu maçın bizler için öneminin farkındayız. İlk maçı kendi evimizde oynamak bizim için avantaj. Kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ama bu maçta kalitemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızla beraber harika bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep beraber avantajlı bir skor almak için çalışacağız" diye konuştu.

"Taraftarları gururlandırmak istiyoruz"

Taraftarların desteğine de değinen 31 yaşındaki stoper, "Taraftarlarımızın antrenmana gelip desteklemesi harika. Ama desteklerinizi her zaman hissediyoruz. Bizi her zaman desteklediler. Onların önünde iyi bir sonuç alıp onları da gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nathan Ake ile oynamak bana çok iyi hissettiriyor"

Savunmadaki yeni partneri Nathan Ake ile beraber oynamanın kendisine ne hissettirdiğine yönelik ise Milan Skriniar, "Onun gösterdiği performans benim için sürpriz değil. Ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana çok iyi hissettiriyor. Birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama takım halinde birlikte çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım. Bence şimdiye kadar çok iyi iş çıkardık. Hem onun, hem benim her zaman geliştireceğimiz şeyler var. Asla bu gelişimi durdurmak istemiyoruz. Hep daha iyi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skriniar'dan Ake'ye Övgü - Son Dakika

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