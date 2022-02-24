Slavia Prag-Fenerbahçe - Son Dakika
Üye Girişi

Slavia Prag-Fenerbahçe

24.02.2022 21:41
Slavia Prag-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Eden ArenaHakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Slavia Prag-Fenerbahçe - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:48:39. #1.11#
SON DAKİKA: Slavia Prag-Fenerbahçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement