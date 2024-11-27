Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: "Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Büyük Bir Test Olacak" - Son Dakika
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Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: "Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Büyük Bir Test Olacak"

Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: "Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Büyük Bir Test Olacak"

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin ofansif gücüne dikkat çektiklerini belirtti ve maçı büyük bir test olarak nitelendirdi.

27.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:46
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Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Bu benim için büyük bir şeref. Daha önce de belirtmiştim dünyada teknik direktörler arasında çok bilinen bir isim. Çok başarılı bir kariyeri var. Dünyanın her yerinde tanınan bir isim" dedi.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe'yi yarın TSİ 23.00'de konuk edecek. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve futbolcusu Ivan Schranz açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho ile daha önce de karşılaştıklarını belirten Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Bu benim için büyük bir şeref. Daha önce de belirtmiştim dünyada teknik direktörler arasında çok bilinen bir isim. Çok başarılı bir kariyeri var. Dünyanın her yerinde tanınan bir isim. Slavia ve benim için bu büyük bir gurur. Fenerbahçe özellikle defansif olarak farklı bir dizilişle çıkmaya başladı. Çok aktif oynuyorlar" ifadelerine yer verdi.

'ÇOK ÖZEL, ÇOK İLGİNÇ BİR OYUNCU'

Edin Dzeko sorusuna cevap veren Trpisovsky, "Onunla çok önceden karşılaşmıştım. Kendisi o maçta 2 gol atmıştı. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. Livakovic ve benzer oyuncularla aynı grupta. Forvet oyuncuları daha geç yaşta gelişiyor. Kendisi çok gençken bile çok tehlike yaratıyordu. Her gittiği kulüpte istikrarlı performanslar sergiliyor. Çok özel, çok ilginç bir oyuncu" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR TEST OLACAK'

Fenerbahçe'nin gol yollarında güçlü olduğuna dair soruya ise Jindrich Trpisovsky, "Ofansif olarak çok güçlü bir ekip. Ofansif hatlarında oynayan isimler çok bilinen isimler. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Değişik yöntemlerde gol atıyorlar. Yarın özel oyuncularına karşı dikkatli olacağız. Bizim için büyük bir test olacak" sözlerini kullandı.

IVAN SCHRANZ: FENERBAHÇE MAÇINI GAYET İYİ HATIRLIYORUM

Önceki senelerde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiğini dile getiren Schranz, "Fenerbahçe maçını gayet iyi hatırlıyorum. Özellikle bu benim defansta oynadığım ilk maçtı. Hem biz hem Fenerbahçe çok değişti. Bu nedenle çok farklı maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Büyük Bir Test Olacak' - Son Dakika

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