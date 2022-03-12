Snooker: Nirvana Turkish Masters - Son Dakika

Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta yarı finale yükselen isimler belli oldu.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen ve Antalya'da düzenlenen turnuvada çeyrek final mücadeleleri sona erdi.

İngiliz Judd Trump, Matthew Selt ve Shaun Murphy ile Çinli Ding Junhui, son dört isim arasına kaldı. Yarı finalde Matthew Selt ile Ding Junhui, Judd Trump ile de Shaun Murphy eşleşti.

Bugün yarı final müsabakalarının yapılacağı turnuva, yarın sona erecek.

Çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:

Judd Trump - Ali Carter: 5-3

Shaun Murphy - Oliver Lines: 5-4

Ding Junhui - Graeme Dott: 5-1 ????????????

Martin Gould - Matthew Selt: 3-5