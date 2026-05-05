Softbol heyecanı Aydın'ın ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Softbol heyecanı Aydın'ın ev sahipliğinde başladı

Softbol heyecanı Aydın\'ın ev sahipliğinde başladı
05.05.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın ev sahipliğinde başlayan Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği'nde 10 ilden yaklaşık 210 sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

Aydın'ın ev sahipliğinde başlayan Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği'nde 10 ilden yaklaşık 210 sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği Yarışmaları Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyon, rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkarırken, turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye genelinden Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Denizli, Çankırı, Van, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep ve Sinop'tan takımların yer aldığı şampiyonada, küçükler kategorisinde 7, yıldızlar kategorisinde ise 8 okul takımı mücadele ediyor. Yaklaşık 210 sporcunun katıldığı organizasyon, gençlerin yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul sporları faaliyetlerinin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığı belirtilerek, böylesine kapsamlı bir Türkiye birinciliğine ev sahipliği yapmanın Aydın için önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca organizasyonun, ilin spor altyapısı ve organizasyon kapasitesini ortaya koyduğu ifade edilerek, tüm sporculara başarı dilekleri iletildi.

Programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Rüstem Gök ve Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Softbol heyecanı Aydın'ın ev sahipliğinde başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:24:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Softbol heyecanı Aydın'ın ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.