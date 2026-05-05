Softbol heyecanı Aydın\'ın ev sahipliğinde başladı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği Yarışmaları Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyon, rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkarırken, turnuvanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye genelinden Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Denizli, Çankırı, Van, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep ve Sinop'tan takımların yer aldığı şampiyonada, küçükler kategorisinde 7, yıldızlar kategorisinde ise 8 okul takımı mücadele ediyor. Yaklaşık 210 sporcunun katıldığı organizasyon, gençlerin yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul sporları faaliyetlerinin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığı belirtilerek, böylesine kapsamlı bir Türkiye birinciliğine ev sahipliği yapmanın Aydın için önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca organizasyonun, ilin spor altyapısı ve organizasyon kapasitesini ortaya koyduğu ifade edilerek, tüm sporculara başarı dilekleri iletildi.

Programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Rüstem Gök ve Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz katıldı.