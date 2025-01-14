Sofuoğlu'ndan Şampiyonluk Beklentisi - Son Dakika
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Sofuoğlu'ndan Şampiyonluk Beklentisi

Sofuoğlu\'ndan Şampiyonluk Beklentisi

Kenan Sofuoğlu, 2025 sezonu için Can, Deniz ve Toprak'tan şampiyonluk bekliyor.

14.01.2025 12:26
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, motor sporlarında başarılı bir yıl geçireceklerine inandığını belirterek, milli motosikletçiler Can Öncü, Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk beklediğini söyledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sporcularıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sofuoğlu, sporcularla tek tek ve toplu olarak antrenmanlar yaparak deneyimlerini paylaşıyor.

Kendisi gibi Türkiye'ye dünya şampiyonluğu getirmeleri amacıyla tüm gününü sporcularla çalışarak geçiren Sofuoğlu, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Deniz Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda piste çıkacak Can Öncü ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk bekliyor.

Sofuoğlu, AA muhabirine, 2025 sezonu için tulumları giydiklerini ve kendisinin de sporcularla çalıştığını anlattı.

Bu sene sporcularından beklentisinin büyük olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Geçen sene Toprak'la Superbike kategorisinde dünya şampiyonluğunu aldık. Bu yıl Moto2'de Deniz Öncü'den çok umutluyum. Eğer başarırsa tarih yazacak. GP kategorisinde ilk şampiyon Türk olacak. Allah nasip ederse Can Öncü, Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk bekliyorum." dedi.

"Elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz"

Sofuoğlu, Can Öncü'nün Supersport'ta 5 yıldır Kawasaki takımıyla yarıştığını ancak bir türlü istedikleri verimi alamadıklarına değinerek, Evan Bros Yamaha Racing ile anlaşan sporcudan da sürpriz şampiyonluk beklediğini ifade etti.

Üç şampiyonluk alabilecekleri bir sezona girdiklerine işaret eden Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalara başladık Toprak'ın ufak bir sakatlığı var. Şu anda bizimle çalışamıyor ama Can, Deniz ve Bahattin'le çalışıyoruz. Bahattin de Superbike kategorisinde ilk ikinci Türk sporcumuz olacak. Tabii öğreneceği çok şey var. Toprak gibi bir avantajı var. Toprak gibi bir ağabeyi var orada ve onunla aynı anda piste çıkacak. Bahattin'den çok büyük beklentim bu sene yok. Çünkü öğrenmesi gerekiyor. Toprak'a da baktığınız zaman Superbike'ta 4. sezonunda dünya şampiyonluğuna ulaştı. O yüzden Bahattin'in birkaç yıl öğrenmesi lazım."

Bu sezon Can, Deniz ve Toprak'tan üç şampiyonluk beklediğini dile getiren Sofuoğlu, "Biz elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Pistimizde her türlü imkanımız var. Haftanın her gününü burada çalışarak geçiriyoruz. 2025 sezonunu erken açtık. İnanıyorum ki inşallah, motor sporlarında başarılı bir yıl bizi bekliyor." diye konuştu.

Kaptan Sofuoğlu, Deniz Öncü'nün, Moto2'nin en iyi takımı Red Bull KTM Ajo'da yarıştığını ifade ederek, Deniz'in geçen sezon öğrenim yılı olmasına rağmen podyumlara çıkmayı başardığını anımsattı.

"Belki iki sezon sonra iki Türk'ü MotoGP'de görebiliriz"

Deniz'in bu yıl şampiyonanın favorisi olduğuna inandığını belirten Sofuoğlu, "2025 yılıyla alakalı ilk resmi testler 2024 sezonunun sonunda yapıldı ve o testleri Deniz birinci bitirdi. Yani herkese '2025'in favorisi benim' dedi. Biz de öyle olacağına inanıyorduk. İnşallah bu yıl beklentim de büyük. Çünkü en iyi takımda ve en iyi motosikleti kullanıyor. Bu da ona belki de tarihin ilk GP Türk şampiyonluğu ünvanını verecek. Hazırlıklara başladık. Tecrübesi yerinde, yaşı yerinde, her şey yolunda, altyapımız da iyi. İnşallah GP'de şampiyonluğa oynayacağız. Tabii sonraki adımda onun için MotoGP." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, Toprak'la alakalı da MotoGP tekliflerinin bulunduğunu aktararak, "Belki iki sezon sonra iki Türk'ü MotoGP'de görebiliriz." dedi.

Bu sezon Can Öncü'yü de Yamaha'ya transfer ettiklerini hatırlatan Sofuoğlu, "Can, inanıyorum ki Yamaha'da beklenilen şampiyonluğu verecek. Supersport kategorisinde tarihte Türk olarak şampiyonluk ünvanı bir tek Kenan Sofuoğlu'nda vardı. Can Öncü de bence benden sonra bayrağı devralıp şampiyonluğa ulaşacak. Sonrasında da kariyeriyle alakalı plan yapacağız. Bu şampiyonluğu başarırsa ya Superbike ya da Moto2'ye gidecek. Onun gönlü neresiyse oraya ama öncelikli hedefleri Dünya Supersport şampiyonluğu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sofuoğlu'ndan Şampiyonluk Beklentisi - Son Dakika

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