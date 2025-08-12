Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord'u eleyerek Play-off'a yükselmesinin ardından konuştu.

''ELHAMDÜLİLLAH''

Duygularını dile getiren Amrabat, "Çok mutluyum, Elhamdülillah. Bu maçın önemini biliyorduk ve istediğimizi aldık. Galibiyeti ve turu sonuna kadar hak ettik. Taraftarın desteğini sahada her an hissettik. Feyenoord için zor bir maç olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞACAĞIZ, HAYATLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu Amrabat, "Maçtan önce takıma 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' demiştim. Çok şükür bunu sahaya yansıttık ve güzel bir zafer elde ettik. Elhamdülillah, istediğimiz sonucu aldık." dedi.

"TEK AYAKLA OYNARIM' DEDİM"

Maçta yaşadığı sakatlığa rağmen oyundan çıkmak istemediğini dile getiren Faslı futbolcu, "İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose Mourinho durumumu sordu. 'Tek ayak bile olsa devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devre arasında ağrı kesici aldım ve ikinci yarıya çıktım. Çarşamba günü daha net bir kontrole gireceğim, umarım ciddi bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

''KADIKÖY EN İYİSİ''

Atmosfer hakkında konuşan Amrabat, "De Kuip, Hollanda'da en iyi atmosferlerden. Ancak Kadıköy'de oynamak rakipler için çok ağır. İyi atmosferlerde oynadım, oynadığım kulüplerin statları için kötü konuşmak istemem ama Kadıköy, bence en iyisi. Burada oynamak her rakip için zor."