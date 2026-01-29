Söğütspor hazırlık maçlarına devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, Antalya kampının ardından oynadığı hazırlık maçlarıyla göz doldurdu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da girdiği kampı tamamladı. Söğütspor, 1 Şubat günü ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçı öncesi 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile son hazırlık maçı yaptı. Dostça geçen mücadele ev sahibi ekip 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı. - BİLECİK