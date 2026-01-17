Söğütspor'un Antalya kampı başladı - Son Dakika
Söğütspor'un Antalya kampı başladı

Söğütspor\'un Antalya kampı başladı
17.01.2026 14:02  Güncelleme: 14:11
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Ligi ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan ekip, Antalya'da antrenmanlarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ilk yarısını liderin 5 puan gerisinde 19 puanla 6. sırada tamamladı. Bilecik temsilcisi ligde son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalamıştı. Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Söğüt İlçe Stadı'nda dün toplanarak başlayan lacivert-mavili ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü. Takım ikinci yarının hazırlıklarının devamı olan Antalya kampı için kentte gitti. Antalya'da konukladıkları otelin stadında dün otelin stadında antrenman yapan Söğütspor, ligin ikinci yarısına 1 Şubat günü Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA
