Söğütspor\'un Antalya kampı başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ilk yarısını liderin 5 puan gerisinde 19 puanla 6. sırada tamamladı. Bilecik temsilcisi ligde son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalamıştı. Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Söğüt İlçe Stadı'nda dün toplanarak başlayan lacivert-mavili ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü. Takım ikinci yarının hazırlıklarının devamı olan Antalya kampı için kentte gitti. Antalya'da konukladıkları otelin stadında dün otelin stadında antrenman yapan Söğütspor, ligin ikinci yarısına 1 Şubat günü Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacak. - BİLECİK