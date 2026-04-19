Söke 1970, Kütahyaspor'u Yendi

Nesine 3. Lig 4. Grup'un 30. haftasında Söke 1970, şampiyonluğa ulaşan Kütahyaspor'u 1-0 yendi.
Kütahya'daki Dumlupınar Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, Söke 1970 ikinci yarıda attığı golle müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Şampiyon Kütahyaspor, bu sonuçla 75 puanda kalırken, Söke 1970 puanını 35'e çıkartarak sezonu 10. sırada tamamladı.
