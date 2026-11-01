Söke 1970 SK, yeni hocası Ömer Kaplan\'la çıktığı maçta Gemlik Sümerbey\'e 1-7 yenildi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hafta içinde teknik direktör değişikliğine giderek Serkan Baziya'nın yerine Ömer Kaplan'ı göreve getiren Söke 1970 SK kötü gidişe lider Gemlik Sümerbey önünde de çare bulamayıp evinden farklı mağlup ayrıldı: 1-7. Söke İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 3'üncü dakikada Burak Büyükkaya, 33'üncü dakikada Mehmet Küçükdurmuş, 41 ve 57'inci dakikada Burak Özdemir, 67'inci dakikada Ahmet Memiş, 80'inci dakikada Yusuf Delen ile 90+2'nci dakikada Alperen Doğan'ın golleriyle farka gitti. Ev sahibi Söke'nin tek golü 74'üncü dakikada Cemil Devrim'den geldi. Bu skorla Söke 7 puanda kalırken, Gemlik Sümerbey 21 puanla zirvedeki yerini korudu.