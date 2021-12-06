Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Burdur 'da 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yarışmada Söke Belediyespor yıldız masa tenisi takımı, Yıldız Erkekler Ege Bölge üçüncüsü oldu. Antrenör Servet Aydın yönetiminde sporcular Gökalp Kum, Aras Sakallı, İbrahim Karaburçak, Deniz Bozkurt , Ali Efe Mersin Ege Bölge üçüncülük kupasını alarak Söke'ye mutluluk yaşattı. Söke Belediyespor yıldız erkekler masa tenisi takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - AYDIN

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