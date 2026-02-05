Sökeli sporcular Manisa\'dan da başarıyla döndü

Manisa'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Sökeli sporcular, dikkatleri üzerine çekerken şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

İller Arası Kick Boks Şampiyonası, Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7 ilden 38 kulüp ve 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Söke Kick Boks Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Başarılı performanslarıyla dikkatleri çeken Sökeli sporcular, şampiyonadan 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü. Şampiyonada Mehmet Öpöz, Arif Öksüz, Erdem Öksüz ve Kibariye Irmak Hız birincilik kürsüsüne çıkarken, Eyüp Çabaş ve Semih Gülsen ikincilik elde etti. Salim Kölemen ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Birincilik elde eden sporculardan Kibariye Irmak Hız'ın aynı zamanda Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen kick boks kursu sporcusu olduğu öğrenilirken, Söke'nin kick boksçuları İzmir'deki şampiyonadan sonra Manisa'dan da madalyalarla dönmeyi başardı.

Söke Kick Boks Spor Kulübü ile Söke Belediyesi Kick Boks Kursu antrenörü Kenan Sıtacı, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak sporcularıyla gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN