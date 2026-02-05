Sökeli sporcular Manisa'dan da başarıyla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sökeli sporcular Manisa'dan da başarıyla döndü

Sökeli sporcular Manisa\'dan da başarıyla döndü
05.02.2026 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda Sökeli sporcular büyük bir başarı göstererek toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Manisa'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Sökeli sporcular, dikkatleri üzerine çekerken şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

İller Arası Kick Boks Şampiyonası, Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7 ilden 38 kulüp ve 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Söke Kick Boks Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Başarılı performanslarıyla dikkatleri çeken Sökeli sporcular, şampiyonadan 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü. Şampiyonada Mehmet Öpöz, Arif Öksüz, Erdem Öksüz ve Kibariye Irmak Hız birincilik kürsüsüne çıkarken, Eyüp Çabaş ve Semih Gülsen ikincilik elde etti. Salim Kölemen ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Birincilik elde eden sporculardan Kibariye Irmak Hız'ın aynı zamanda Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen kick boks kursu sporcusu olduğu öğrenilirken, Söke'nin kick boksçuları İzmir'deki şampiyonadan sonra Manisa'dan da madalyalarla dönmeyi başardı.

Söke Kick Boks Spor Kulübü ile Söke Belediyesi Kick Boks Kursu antrenörü Kenan Sıtacı, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak sporcularıyla gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sökeli sporcular Manisa'dan da başarıyla döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:28:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Sökeli sporcular Manisa'dan da başarıyla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.