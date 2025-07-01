Söke Voleybol Kulübü, 2024-2025 Sezonunu Başarıyla Kapattı

Söke Voleybol Kulübü 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sezon kapanış törenini, sporcular, veliler ve antrenörlerin gerçekleştirdi.

Katıldığı tüm kategorilerde başarılı dereceler elde eden, son olarak midi kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nda başarılı son 16 takım arasında yer alan kulüp; şimdiden yeni sezon için hedeflerini belirledi. Törenin açılış konuşmasını Kulüp Başkanı ve Başantrenör Mutlu Yıldırım, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaparak tüm sporcuları azim ve başarılarından dolayı tebrik etti. Söke Voleybol Kulübü Kulüp Başkanı ve Başantrenör Mutlu Yıldırım, "Bu sezonda alın teri döken tüm sporcularımıza, özveriyle çalışan antrenörlerimize, her daim destek olan velilerimize ve kulübümüzün başarısına katkı sağlayan herkese teşekkür eder; yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar dileriz" dedi.

Törende, yıl boyunca çeşitli liglerde kupa ve madalya kazanan takımlar alkışlar eşliğinde sahneye davet edilerek ödülleri takdim edildi. Söke Belediye Saldos Voleybol Kulübü'nün 2024-2025 sezon başarıları şöyle:

Gelişim Ligi: Küçük A Takımı İl Üçüncüsü, Midi B Takımı İl İkincisi, Midi C Takımı İl Üçüncüsü, Süper Lig: Genç Takım İl İkincisi, Yıldız A Takım İl Şampiyonu, Yıldız B Takım İl Üçüncüsü, Küçük Takım İl İkincisi, Midi Takım; İl Şampiyonu, Bölge Şampiyonu (Manisa), Türkiye Şampiyonası'nda (İzmir) Türkiye'nin En İyi 16 Takımı arasında sezonu tamamladı. TVF 2. Lig 7. Grup: Alt yapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden takım ligi 8. sırada tamamladı. - AYDIN