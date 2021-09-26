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Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde - Son Dakika

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde

26.09.2021 17:19
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde, System.String[]

Bingöl'de Ayak Tenisi Takımı şampiyon olarak Ayak Tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

Bingöl'de Ayak Tenisi Takımı şampiyon olarak Ayak Tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ayak Tenisi Bölge Müsabakaları Bingöl'de düzenlendi. 6 takım arasında oynanan grup maçlarından sonra yarı finale çıkan takımların karşılaşmalarında finale çıkan takımlar belirlendi. Final maçlarında Muş ve Bingöl takımları karşılaştı. Oynanan final müsabakasında Bingöl temsilcisi Solhan Ayak Tenisi Takımı, Muş temsilcisi Black Eagle takımını 2-1 mağlup ederek ayak tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Bölge Şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi takımı, Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı 18 bölge şampiyonu ve KKTC'den 2 katılacağı Türkiye Kupası Finallerine katılacak. 15-17 ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Solhan Ayak Tenisi ekibi, bölgeyi temsil edecek.

Turnuvanın keyifli maçlara sahne olduğunu, dostça fair play çerçevesinde eğlenceli bir şekilde geçtiğini belirten Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi Serdar Demir, "Sporda görmek istediğimiz şeyler bunlardı. Bunun dışında taraftar sayısı biraz azdı. İzleyicilerin biraz daha çok olmasını isterdik ama olmadı. Bingöl ekibimiz Solhan Ayak Tenisine finallerde başarılar dileriz. Türkiye finallerinde de dereceye girip döneceklerinden şüphemiz yok" dedi. - BİNGÖL

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde

Türkiye Kupası, Türkiye, Solhan, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde - Son Dakika Spor


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