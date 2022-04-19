Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi

19.04.2022 10:35
Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi

Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen'in ev sahipliğinde Solhan'da iftar programı düzenlendi.

Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen'in ev sahipliğinde Solhan'da iftar programı düzenlendi.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor yöneticileri ve taraftarları iftar programında bir araya geldi. Solhan Spor Kulüp Başkanı Ziya Sözen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, kulüp yöneticileri ve Solhan Spor taraftarları katıldı. Programda konuşan Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, "Solhanlı gençlerimizin hepsini çok seviyoruz sayıyoruz. Solhanlılar voleybola gönül vermiş bu konuda çok ilgililer. Gençlerimiz bu konuda pırıl pırıl. Başkanım onlardan desteğini eksik etmeyecektir. Solhan Spor bizim takımımız sonuna kadar yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah Allah bir yerden kapı açar kaldığımız yerden devam ederiz. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Spor da tesislerde devletin bütün imkanları onlar için zaten. Yeter ki onlar bizim yanımızda olsun bizde onların yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içinde yürür inşallah" dedi.

Daha sonra konuşan Başkan Sözen, sezonun tamamlanmasının ardından taraftarlarla bir araya gelemediklerini, uzun zamandır böyle bir kaynaşma programı yapmayı düşündüklerini söyledi. Başkan Sözen, "İş yoğunluğundan dolayı bir türlü nasip olmadığı için vakit bulduğumuz ilk anda hem de ramazan ayı vesilesiyle bugün kurum amirlerimiz, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızla bir araya gelerek iftar yaptık. Sezon boyunca beraber vakit geçirdiğimiz dostlarımız ve kardeşlerimizden bir süreliğine uzak kalmış olsak da bugün bu program vesilesi ile bir araya gelerek hem kaynaştık hem de hasreti üzerimizden attık. Her zaman destekçilerimiz olan taraftarlarımızla bu tür programlar vesilesiyle bir araya gelmeye devam edeceğiz inşallah. Bağları koparmadan yeni sezonun başlamasını bekleyeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi
Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi
Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi
Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi

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Muhammed Çetin, voleybol, Bingöl, Solhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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