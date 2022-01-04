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Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştı - Son Dakika

Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştı

04.01.2022 19:03
Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştığını duyurdu.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştığını duyurdu. Başkan Ziya Sözen, transfer haklarını doldurduklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştı. Sezona başlarken iddialı bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan ancak yerli ve yabancı olmak üzere bir çok sporcudan istenilen başarıyı göremediği için yollarını ayıran Solhanspor, yaptığı son transfer ile Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen sporcu kontenjanını doldurdu. Kulüp Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün Efeler Ligindeki ikinci sezonunda takımımızı hem ligde kalıcı bir hale getirmek hem de ligdeki ilk yıllarında iyi bir başarı yakalamak için olduğumuz kadro istediğimiz hedeften uzak kalınca bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Sezon başında anlaştığımız üç yabancı oyuncu ile yollarımızı ayırarak yeni üç yabancı oyuncuyu takımımıza kattık. Yerli oyunculardan da değişiklikler yaptığımız gibi, ilk yarının son haftalarından yaptığımız hoca değişikliği ile sezonun ikinci yarısına ilk yarıdan çok farklı bir takım ile başlıyoruz. Sezona başlarken belirlediğimiz hedefi güncelleyerek ikinci yarıda alacağımız galibiyetler ile ligde kalıcı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz transferler ile Federasyonumuzun belirlemiş olduğu transfer limitini doldurarak sezon sonuna kadar olması gereken kadro ile ikinci yarıya başlıyoruz. Bugün takımımıza katılan yeni sporcumuz İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile birlikte transferlerimizi noktalamış olduk. Henüz kariyerinin başında olan, ülkesinin önde gelen takımlarında oynamış ve alt yaş kategorilerinde önemli başarıları olan Amir Mohammad Falahat'a yeni evine hoş geldin diyor, Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Efeler, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat ile anlaştı - Son Dakika Spor


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