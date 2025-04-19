Solskjaer, maçtan sonra İsmail Köybaşı ile ne konuştuğunu açık açık anlattı - Son Dakika
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Solskjaer, maçtan sonra İsmail Köybaşı ile ne konuştuğunu açık açık anlattı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından İzmir ekibinin kaptanı ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu İsmail Köybaşı ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Solskjaer, "Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden biri. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum ama iyi bir karakter. Birbirimize şans diledik" dedi.

19.04.2025 22:34
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşması sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, harika bir gole imza atan eski Beşiktaşlı İsmail Köybaşı ile müsabakanın ardından ne konuştuğunu da anlattı.

"İLK YARIDA ÇOK İYİYDİK"

İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Solskjaer, "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk, skoru 2-0'a getirebilirdik. Rafa Silva'nın golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarıdaki hücum aksiyonlarımız çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

"GOLDEN SONRA KIRILMA YAŞADIK"

Ancak ikinci yarıya aynı performansla başlayamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu da etkili olmuş olabilir. Kontrolü kaybettik ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Semih'in girdiği pozisyonlar vardı, golü bulabilirdi ama olmadı" dedi.

İKİNCİ YARIDA DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

İkinci yarıdaki değişikliklerin nedenini de açıklayan Solskjaer, "Kontrolü kaybettiğimiz için değişiklik yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. Bu nedenle 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncuyla oyunu dengelemeye çalıştık. Ortalardan gol bulmayı hedefledik ancak ikinci yarıda oyuna tam anlamıyla giremedik. Semih'i oyuna aldık, golü atmaya çok yakındı" şeklinde konuştu.

İSMAİL KÖYBAŞI İLE NE KONUŞTU?

Maçın ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusu İsmail Köybaşı ile yaptığı kısa sohbeti sorulan Solskjaer, "İsmail Köybaşı, Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden biri. İyi bir insan. Maç sonrası kendisiyle biraz sohbet ettik. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum ama iyi bir karakter. Birbirimize şans diledik" ifadelerini kullandı.

Solskjaer, maçtan sonra İsmail Köybaşı ile ne konuştuğunu açık açık anlattı
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Son Dakika Spor Solskjaer, maçtan sonra İsmail Köybaşı ile ne konuştuğunu açık açık anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaman Auto:
    şaka mısın hoca ! sana gol atmayacakta kendi kalesine mi atacak. al sana yapı işte .. 20 15 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    güzel maç oldu 8 2 Yanıtla
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