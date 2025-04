Solskjaer: Mourinho'ya Saygım Sonsuz

- Ole Gunnar Solskjaer: " Jose Mourinho'ya çok büyük saygım var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ve kendisine çok saygı duyduğunu belirtti. Solskjaer, sarı-lacivertli takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çok büyük saygı duyduğunu ancak derbide teknik adamlardan çok takımların ön planda bulunması gerektiğini belirten Solskjaer, "Bu maç derbi maçı. Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak. Müsabaka Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın maçı olacak. Skora sahada olacak oyuncular karar verecek. Jose Mourinho'ya çok büyük saygım var. Kendisi gerçekten çok başarılı. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip çok teknik direktör yok. Derbi maçı için sabırsızlanıyorum. Her maçın hikayesi farklıdır. Bu yüzden farklı maçlarda farklı sistemlerle oynanabilir. Bakarsınız 1 veya 2 defans oyuncusuyla maça çıkarız, belli mi olur. Kararımızı hafta sonu vereceğiz. Çok fazla sakat oyuncularımız olduğu için bu durumlar var. Hangi oyuncular var ise ona göre takım kuracağız" diye konuştu.

Sakat oyuncuların fazlalığına dikkat çeken 52 yaşındaki teknik adam, "Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu bugün idmana çıkmayacaklar. Felix Uduokhai de bugün ilk kez antrenmana çıkacak. Fakat kendisinin derbi maça hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, derbi maç için hazır olabilirler. Ama henüz emin değilim. Süreç gösterecek. Ne olursa olsun bu tarz durumlarla bizlerin teknik direktör olarak başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da çok oynayamayan oyuncular için forma giyme şansı oluyor" şeklinde konuştu.

"Ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz"

Norveçli teknik adam, Fenerbahçe karşılaşmasında stat atmosferinin etkileyici olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Aslında her maç bir fırsattır. Her maç yukarı çıkmak için fırsattır. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz de takım olarak ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen böyle büyük maçlarda teknik direktör yerine futbolcu olup oynayabilsem diyorum. Çok daha iyi olur. Çünkü böylesine büyük maçlara çok büyük tecrübem var. Bu tarz derbi maçları çok güzel olur. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet alırız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz hedefimiz olan 3.'lük için önümüzde 5 maçımız var. Bu maçlardan bir tanesi de Fenerbahçe müsabakası. Atmosferimiz çok iyi. Futbolcular bu maçlarda tabiri caizse kendi kariyerleri için savaşıyorlar. Bu tür maçların havası her zaman farklı olur. Biliyorum ki tüm futbolcularımız performansının en iyisini göstermek için savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"İyi savunma yapmak zorundayız"

Sarı-lacivertli ekibin ligdeki birçok ekipten daha iyi işler yaptığını aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Fenerbahçe, ligde geçiş oyunundan belki de en fazla gol atan takım durumunda. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki bununla birlikte iyi bir geçiş oyunu sergileyebilelim. Planlarımızı hayata geçirebilmemiz için de Fenerbahçe'yi durdurmamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortalarını kesebilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce çok fazla koşacağımızdan eminim. Tüm oyuncularımın enerjisi bitene kadar koşacağından, mücadele edeceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı teknik direktör, 'Kendi döneminizdeki Manchester United'dan hangi oyuncuyu bugün Beşiktaş kadrosunda görmek istesiniz?' sorusuna da Roy Keana cevabını verdi.